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31.03.2020 23:40
Рубрика: Культура

Время возможностей

Текст: Михаил Швыдкой (доктор искусствоведения)
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
К черту коронавирус с любым порядковым номером! Еще А. П. Чехов писал о том, что нет ничего скучнее разговора о болезнях, но люди, собираясь вместе, только о них и говорят. Кажется, что коронавирус вытеснил на периферию нашего сознания все остальные темы сегодняшнего быта и бытия. Старая частушка, заканчивающаяся вполне ядреными словами: "Чтобы там ни оторвало, //Лишь бы не было войны!" - оказывается вполне применимой к текущему моменту. Что угодно, только не эта невиданная прежде зараза под номером 19!

Новая инфекция получила прописку не только в поселении Сосенском города Москвы, где находится теперь известная на весь мир больница Коммунарка, не только в Бергамо, Берлине, Париже и Нью-Йорке, но - что куда важнее - в каждой застольной и телефонной беседе, в служебных бумагах и совещаниях, в постели и на улице, куда, напомню, выходить не рекомендуется из-за соображений личной и общественной безопасности. Она рушит деловые и личные планы, ломает репутации, обваливает фондовые рынки, поворачивает вспять цивилизационные процессы, делает безработными миллионы людей, у которых нет запасов, чтобы продержаться на плаву сколько-нибудь долго... Она делает почти друзьями вчерашних почти врагов, которые вынужденно объединяются для совместной борьбы с вирусным злом. И делает почти врагами еще недавних союзников, которые решили спасаться, забаррикадировав национальные квартиры.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Правда, похоже, придется существовать с этим новым вирусом всю оставшуюся жизнь, надеясь, что через полтора-два года он станет нестерпимо родным для каждого из нас.

Но нельзя находиться в состоянии постоянного стресса, русско-американско-китайской и даже европейской рулетки: заболеешь не заболеешь. А если заболеешь, то умрешь не умрешь! Каждый встречный не может быть потенциальным врагом, переносчиком страшной инфекции, которая грозит тебе и твоим близким. Можно научиться носить маску, мыть каждый час руки и чихать в локоть. Куда труднее сохранить доброжелательный взгляд на самого себя и окружающих, - не только на улице, но и в замкнутом пространстве собственной квартиры. Помните, что сказано у Н. В. Гоголя в "Мертвых душах": "Нет, ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит!.." В такие моменты нельзя поддаваться мрачным инстинктам и забывать о старинном правиле не делать окружающим того, чего бы ты не хотел получить от них. Конечно, лучше всего верить в то, что человек по природе добр, но не стоит испытывать предельные границы этой доброты.

Еще А. П. Чехов писал, что нет ничего скучнее разговора о болезнях, но люди только о них и говорят

Если хочешь выжить, - надо твердо усвоить правила гигиены, которых необходимо придерживаться во время пандемии. Строго соблюдать правила самоизоляции в своем жилище. Если хочешь жить, - надо основательно задуматься над тем, что будешь делать, когда инфекция уступит флагманское место наипервейшей угрозы вызовам повседневного существования. В мире, который окажется в состоянии глубокой затяжной экономической и, что важнее, психологической депрессии. Хочется верить, что она не продлится десятилетие, как Великая депрессия 1929-1939 годов, - за девяносто лет жизнь человечества обрела новое ускорение. Но, как говорится, на наш век хватит. И главное, - не впадать в отчаяние. Именно в такие времена, когда кажется, что наглухо законопачены все двери, невесть почему открываются новые, наверняка, не столь шикарные и большие. Но и в них будет виден свет. И он точно не окажется фарами надвигающегося локомотива в тоннеле.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Неожиданный сигнал из будущего, который промелькнул в минувшее воскресенье, - реализуя идею двух талантливых телевизионных менеджеров, Натальи Абрамочкиной и Артемия Гладченко, ведущие разных каналов предлагали зрителям посмотреть не только свои программы, но и работы коллег-конкурентов. Такого на нашем телевидении никогда не было. Эфир всегда был жесткой конкурентной средой, с битвой за зрителей и рекламодателей, за именитых ведущих, с лобовым столкновением контрпрограммирования... И вдруг нечто белое и пушистое, что можно принять за призыв к всеобщему примирению. Готов согласиться с Вячеславом Муруговым, что эта акция - исторический шаг в жизни телевидения. Шаг, продиктованный пониманием общей социальной ответственности, миссии телеиндустрии, которую нужно оценивать не только по экономическим показателям. Это пример того, что во время национальных испытаний можно и нужно поступиться сложившимися представлениями о профессиональной жизни, и сделать шаг навстречу друг другу. Не думая о том, как надолго сохранится эта человеческая и корпоративная солидарность.

Уже понятно, что мир после пандемии будет иным. Но не настолько, чтобы мы его не смогли распознать

Уже сейчас понятно, что мир после пандемии будет иным. Но не настолько, чтобы мы его не смогли распознать. Социальное расслоение приобретет еще более жесткий характер, увеличится разрыв между роскошью и нищетой. При любой - самой щедрой поддержке государства - всем придется сильно поумерить свои аппетиты. В том числе и творческие. Понятие "бедный театр" утратит свой эстетический смысл и станет вполне житейским. Уже сегодня надо думать о том, как сохранить полноценную художественную жизнь в период жесткого экономического спада. Многим из нас доводилось переживать и самое начало 90-х годов прошлого века, и дефолт 1998 года, и кризис 2008-го, и резкое сокращение реальных бюджетов в 2014-м. Но культурная жизнь в стране не останавливалась ни на мгновение. Она просто становилась иной.

Естественно, благородные порывы творческой солидарности по мере выхода из экономической ямы будут ослабевать. Но надо воспользоваться нынешним моментом, чтобы заново осмыслить общие проблемы, которые уже сегодня объединили культурное сообщество. И они продиктованы не только групповым эгоизмом. У культуры всегда своя ответственность - не только перед настоящим, но и перед будущим.

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