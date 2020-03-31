Синоптики сообщили сроки прихода температуры, способной убивать COVID-19

Она отметила, что вирус все равно будет, но не инфекционный, испорченный. "Если в текущей обстановке вирус на поверхности "сидит" три дня, но при жаркой погоде на той же поверхности он может "сидеть" три часа. За три часа гораздо меньше людей этот предмет потрогают. Вот за счет этого снижается число заразившихся", - уточнила Баранова. При этом она подчеркнула, что речь идет не об офисных помещениях, а о природной среде.

Поэтому погода помогает в борьбе с вирусом, однако температуры должны держаться выше плюс 20 градусов.

Но такого устойчивого тепла, как отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, придется ждать еще долго. Жаркая и сухая погода устанавливается на юге европейской части России в начале июня. В Москве же - не раньше июля.

По словам синоптика, средняя дневная температура июля в Москве - плюс 23−25 градусов. Будут отдельные дни в мае и июне с температурой 21−23 градуса, но это только отдельные дни. По предварительному прогнозу, апрель в столичном регионе ожидается в пределах климатической нормы. А это значит, что устойчивые плюс 15 градусов могут быть только во второй половине месяца.