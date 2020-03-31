СМИ: В Сирии средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Средства сирийской противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Израиля в провинции Хомс. Об этом сообщает правительственное агентство SANA.

Утверждается, что ПВО "сумели поразить несколько ракет противника прежде, чем они достигли наземных целей". Кроме того, в сообщении говорится о том, что Израиль атаковал Хомс из воздушного пространства Ливана.

Между тем, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас", израильская авиация запустила по меньшей мере 8 ракет по военному аэродрому Шайрат восточнее Хомса.

Других подробностей атаки пока нет.