Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт

Сергей Собянин: Исходя из опыта первых дней введения домашнего режима, мы приняли еще два решения.

1. На 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 г. - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.

В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем.

Решение принято по просьбам москвичей, т.к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.

2. В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.

На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.

Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу - до особого распоряжения.

Источник: официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина

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