Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт

Сергей Собянин: Исходя из опыта первых дней введения домашнего режима, мы приняли еще два решения.
1. На 3 месяца - с 1 апреля по 30 июня 2020 г. - собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт.
В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем.
Решение принято по просьбам москвичей, т.к. проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.
К тому же минимизация нахождения посторонних людей в жилых домах повысит эффективность режима самоизоляции.
2. В целях снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений. Жители города обязаны соблюдать домашний режим.
На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим.
Поэтому с сегодняшнего дня эти конторы тоже должны приостановить работу - до особого распоряжения.
Источник: официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина
Жителей Подмосковья на три месяца освободили от платы за капремонт
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое на три месяца освобождает всех жителей многоквартирных домов от платы за капитальный ремонт.
- Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги остались в семье, - отметил глава региона. Плату перестанут брать с 1 апреля.
Воробьев также добавил, что в Подмосковье - самая большая в стране программа капитального ремонта многоквартирных домов. В нее включены более 44 тысячи зданий. "Поэтому для региона трехмесячный мораторий - весьма важный шаг", - подчеркнул губернатор.