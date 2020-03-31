Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков





"Необходимо максимально локализовать источники распространения болезни"

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Сергей Собянин, мэр Москвы:

"В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль"

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Все, кто возвращается из зарубежья в столицу, немедленно отправляется на двухнедельный домашний карантин.

"Все структуры жизнеобеспечения продолжают работу"

Средствами защиты в столице обеспечили медперсонал - защитными костюмами, масками, дезинфицирующими средствами, переносными обеззараживателями. Получили эти средства и таксисты, полицейские, социальные работники.

В указе мэра предусмотрена рекомендуемая дистанция между людьми - 1,5-2 метра. Такие разметки сейчас наносятся для очереди к кассовым аппаратам магазинов, аптек, на вокзалах и в других местах скопления людей.

"Прошу проконтролировать соблюдение ограничительных мер"

Как рассказал Сергей Собянин, наладить такой контроль в Москве помогает городская система видеонаблюдения. Она состоит из 174 тысяч камер. "Некоторым особо одаренным, которые рассказывают, как они сидят дома, иногда приходится по телефону посылать сообщения, что мы видим, как они рассекают на автомобиле по городу", - говорит мэр.

"Режим ограничения и самоизоляции - мера оправданна и необходима"

С 28 марта на домашний карантин перешли около 2 миллионов пожилых москвичей, а с 30 марта - остальные 10 миллионов жителей столицы. Всем им вменено в обязанность не выходить без нужды из дома.