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31.03.2020 18:08
Рубрика: Культура

Польский фермер нашел "величайшее сокровище" римского периода

Текст: Денис Передельский
Фото: A. Hyrchala / Muzeum w Hrubieszowie Фото: A. Hyrchala / Muzeum w Hrubieszowie
Фото: A. Hyrchala / Muzeum w Hrubieszowie

В Польше в музей города Грубешова археологи передали клад массой около 5,5 кг, состоящий из почти 1800 серебряных монет. По мнению археологов, это одно из величайших сокровищ римского периода, обнаруженное на территории этой страны.

Как сообщает Nauka w Polsce, клад еще в прошлом году случайно обнаружил фермер Мариуш Дыль, но известно о нем стало только сейчас. На поле недалеко от деревни Цихобуж к югу от Грубешова Дыль нашел рассыпанные по пашне монеты. О своей находке фермер сообщил музейным работникам.

Фото: iStock
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"Мы отправились на место с ним и командой археологов и волонтеров, - рассказал Бартломей Бартецки, директор музея в Грубешове. - Таким образом, мы обнаружили еще 137 монет, а всего их оказалось 1735. Они не лежали в одном месте, а были разбросаны на большой пощади во время вспашки земли".

Анализ показал, что изначально монеты хранились в деревянном ящике или кожаном кошельке. Остатки "контейнера" не сохранились до наших времен. Но остались посеребренные бронзовые заклепки, которыми он был украшен.

Клад относится к римскому периоду. Подобные находки на территории Польши вообще крайне редки. Самой старой из монет оказался динарий с изображением римского императора Марка Кокцея Нервы, который правил с 96 по 98 годы нашей эры. Самой "юной" оказалась монета с профилем императора Септимия Севера, правившего со 193 по 211 годы.

"Поэтому мы сделали  вывод, что монеты чеканились в течение примерно 100 лет, с конца I и до конца II века нашей эры, - говорит Бартецки. - Территория нынешнего Люблинского района во II веке нашей эры была заселена вандалами. Их изгнали готы, которые начали "великое путешествие" из Скандинавии в Юго-Восточную Европу. Это произошло в конце II - начале III веков".

На этой территории произошло много сражений, о чем свидетельствует большое количество найденных здесь же захоронений воинов вандалов. Возможно, клад спрятал кто-то из вандалов. Но расчет на скорое возвращение, видимо, не оправдался.

Фото: Fabien Langry-Francois / Inrap
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"Вандалы во время бегства от готов прятали все самое ценное, - говорит  профессор Анджей Коковски из Института археологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине. - Похоже, именно здесь вандалы потеряли средства, которые собирали на продолжение борьбы".

Для варварских племен это была огромная сумма. Она равнялась зарплате римского легионера за шесть лет. В конце II века римский солдат зарабатывал 300 динариев в год. Этой суммы не хватило бы на покупку, скажем, деревни. Но хватило бы, чтобы обеспечить оружием и провиантом небольшой отряд.

Эксперты еще не закончили изучение монет. Они будут переданы на анализ специалистам из Варшавского университета. На исследование может уйти около года. Все это время в музее Грубешова будет работать виртуальная выставка со снимками клада.

"Несомненно, это самое большое сокровище римского периода, найденное в Люблинском регионе, и одно из крупнейших, найденных до сих пор в Польше", - резюмирует Бартецки.

Что касается фермера, нашедшего клад, то он имеет право на вознаграждение от государства.

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