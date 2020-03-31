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31.03.2020 12:32
Рубрика: В мире

Сотни туристов подадут в суд на австрийский курорт Ишгль

Текст: Екатерина Забродина

Сотни туристов, заразившихся коронавирусной инфекцией во время отдыха на популярном австрийском курорте Ишгль, подготовили коллективный иск против его властей, своевременно не закрывших склоны, как только стало известно о первых инфицированных. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на австрийский надзорный орган - Ассоциацию по защите прав потребителей.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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Считается, что именно Ишгль стал главным "рассадником" коронавируса в самой Австрии, а также источником его распространения в соседней Германии и других европейских странах, особенно северных. Это показали данные эпидемиологических расследований. В течение нескольких дней после того, как в федеральной земле Тироль и непосредственно на этом курорте были выявлены первые случаи заболевания COVID-19, он оставался открытым и принимал новых гостей вплоть до 14 марта. Многие подхватили инфекцию на подъемниках и в барах, а потом разнесли ее по домам. Пострадавшие настаивают, что их "сознательно подвергли заражению". В тяжбе примут участие около 400 горнолыжников, в основном - немецких.

Норвегия и Исландия, как известно, закрыли свои горнолыжные курорты на целую неделю раньше. При этом единственной из стран ЕС, которая оставила склоны открытыми, остается Швеция, которая решила пойти "своим путем" на фоне эпидемии и не закрылась на карантин.

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