Сотни туристов подадут в суд на австрийский курорт Ишгль

Сотни туристов, заразившихся коронавирусной инфекцией во время отдыха на популярном австрийском курорте Ишгль, подготовили коллективный иск против его властей, своевременно не закрывших склоны, как только стало известно о первых инфицированных. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на австрийский надзорный орган - Ассоциацию по защите прав потребителей.

Считается, что именно Ишгль стал главным "рассадником" коронавируса в самой Австрии, а также источником его распространения в соседней Германии и других европейских странах, особенно северных. Это показали данные эпидемиологических расследований. В течение нескольких дней после того, как в федеральной земле Тироль и непосредственно на этом курорте были выявлены первые случаи заболевания COVID-19, он оставался открытым и принимал новых гостей вплоть до 14 марта. Многие подхватили инфекцию на подъемниках и в барах, а потом разнесли ее по домам. Пострадавшие настаивают, что их "сознательно подвергли заражению". В тяжбе примут участие около 400 горнолыжников, в основном - немецких.

Норвегия и Исландия, как известно, закрыли свои горнолыжные курорты на целую неделю раньше. При этом единственной из стран ЕС, которая оставила склоны открытыми, остается Швеция, которая решила пойти "своим путем" на фоне эпидемии и не закрылась на карантин.