Совфед одобрил закон о праве регионов вводить налог на самозанятых

Совет Федерации одобрил закон, наделяющий регионы правом самостоятельно вводить налоговый режим для самозанятых.

Как говорится в пояснительной записке к документу, эксперимент по введению налога на профессиональный доход проводится в 23 субъектах РФ. В результате он уже доказал свою эффективность.

С1 июля 2020 года регионы сами будут решать вопрос о введении на своей территории налога на самозанятых.

На конец марта количество граждан, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, составляет 550 тысяч человек.