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31.03.2020 16:24
Рубрика: Власть

Совфед одобрил законы о наказании за фейки о коронавирусе

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на внеочередном пленарном заседании во вторник одобрил законы, предусматривающие уголовную и административную ответственность за распространение фейков о коронавирусе.

В Уголовном кодексе появится ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Такое деяние будет наказываться штрафом от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет.

Если публичное распространение недостоверной общественно значимой информации повлекло причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность в новой статье 207.2 УК, за такое деяние грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Если это деяние повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то последует наказание в виде штрафа от 1,5 до 2 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 5 лет.

Как подчеркнул глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, речь идет о причинении ущерба по неосторожности, умышленные действия такого рода с тяжкими последствиями повлекут гораздо более серьезное наказание по другим статьям.

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