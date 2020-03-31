Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве

На юго-западе столицы в квартире оказались запертыми сотрудники скорой помощи и их пациент. Спасатели Московского авиационного центра открыли дверь в квартиру и освободили людей из случайного заточения. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Сигнал поступил с улицы Скобелевская, 23. "В квартире запертыми оказались женщина 1947 года рождения и сотрудники скорой помощи, - рассказывает старший смены, спасатель Московского авиационного центра Сергей Лисицын. - Врачи приехали к женщине на вызов, а входная дверь внезапно захлопнулась. Изнутри ее было открыть невозможно, помощь требовалась немедленно, так как пожилая женщина находилась в прединфарктном состоянии".

Несколько минут понадобилось сотрудникам авиацентра для освобождения из неожиданного плена пожилой женщины и бригады скорой помощи. Пациента доставили в больницу, оперативные действия спасателей медиков спасли ей жизнь.