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31.03.2020 22:36
Рубрика: Происшествия

Спасатели освободили медиков и пациента из запертой квартиры в Москве

Текст: Ирина Огилько

На юго-западе столицы в квартире оказались запертыми сотрудники скорой помощи и их пациент. Спасатели Московского авиационного центра открыли дверь в квартиру и освободили людей из случайного заточения. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю
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Сигнал поступил с улицы Скобелевская, 23. "В квартире запертыми оказались женщина 1947 года рождения и сотрудники скорой помощи, - рассказывает старший смены, спасатель Московского авиационного центра Сергей Лисицын. - Врачи приехали к женщине на вызов, а входная дверь внезапно захлопнулась. Изнутри ее было открыть невозможно, помощь требовалась немедленно, так как пожилая женщина находилась в прединфарктном состоянии".

Несколько минут понадобилось сотрудникам авиацентра для освобождения из неожиданного плена пожилой женщины и бригады скорой помощи. Пациента доставили в больницу, оперативные действия спасателей медиков спасли ей жизнь.

Происшествия ЧП Несчастные случаи

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