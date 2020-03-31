Спецпосланник ООН предупредил о сложностях сдерживания COVID-19 в Сирии

Коронавирус может стать огромной угрозой для граждан Сирии, если не будут прекращены боевые действия. С таким заявлением в понедельник выступил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании Совета Безопасности, прошедшем по видеосвязи.

По его словам, вызываемое новым коронавирусом заболевание COVID-19 угрожает сирийцам и требует от всех немедленного переосмысления подходов к конфликту. "Велика вероятность, что сдерживать распространение пандемии в Сирии будет невозможно из-за постоянного перемещения больших групп людей, а также тяжелых условий жизни в лагерях беженцев", - цитирует Педерсена ТАСС.

Он приветствовал высказанную сторонами в Сирии готовность к прекращению огня, хотя достичь ее будет нелегко. "Однако сирийцам необходимо, чтобы все сейчас были сосредоточены только на их благополучии", - подчеркнул спецпосланник. Представитель ООН сообщил, что продолжает переговоры с правительством, оппозицией, а также гражданским сообществом.

В понедельник минздрав Сирии сообщил о втором случае смерти от коронавируса. Всего в республике зарегистрировано десять заболевших COVID-19. В стране до 16 апреля отменены занятия в школах, техникумах и вузах, остановлена работа большинства госучреждений, закрыты рынки и коммерческие структуры.