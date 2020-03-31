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31.03.2020 12:10
Рубрика: Власть

Средства на борьбу с коронавирусом разрешили направлять без правок в бюджет

Текст: Галина Мисливская
Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет в 2020 году направлять бюджетные средства на борьбу коронавирусом и другие цели без внесения поправок в бюджеты разных уровней.

Правительство сможет оперативно финансировать мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии​​​. Для этого минфин РФ должен представить соответствующие предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счетную палату РФ.

Если комиссия в трехдневный срок не дает разрешения, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета РФ. Также без правки бюджета кабмин сможет в этом году увеличивать расходы с соответствующим увеличением ассигнований своего резервного фонда. Это будет возможно в случае дополнительного поступления нефтегазовых доходов, а также средств Банка России от продажи пакета акций Сбербанка правительству.

Фото: лександр Астафьев/POOL/ТАСС
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Аналогичные права получат региональные и местные власти. Они смогут без правки своих бюджетов перераспределять средства на борьбу с коронавирусной инфекции и другие цели, даже если это приведет к превышению пределов дефицита бюджета и госдолга.

При этом срок предоставления бюджетных кредитов регионам и муниципалитетам на пополнение остатка средств на счете увеличивается с 90 до 180 дней, а правительству РФ предоставляется право перенести с 2020 года на более поздние сроки погашение регионами задолженности по бюджетным кредитам.

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По словам главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, благодаря этому закону регионы смогут не возвращать в бюджет 78 миллиардов рублей по кредитам. Эти средства они смогут использовать на те цели, которые сочтут первоочередными. Депутат напомнил, что недавно в регионы было направлено 33,4 миллиарда рублей специально на цели борьбы с коронавирусом. Таким образом, общая сумма федеральной помощи составляет более 100 миллиардов рублей.

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