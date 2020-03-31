Сроки ЕГЭ перенесли, прием в вузы начнется позже

Впервые за все время проведения Единого госэкзамена минпросвещения приняло решение отложить старт испытаний.

Единый подождет

В этом году Единый госэкзамен начнется 8 июня, а не 25 мая, как планировалось раньше. Сдвинется и начало Основного государственного экзамена, который сдают ученики 9-х классов. Вместо 22 мая он стартует 9 июня.

- В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с региональными министрами образования. Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

Кстати, на июнь перенесена и досрочная волна ЕГЭ, которая должна была стартовать в России 20 марта. Теперь около 32 тысяч "досрочников", большинство из которых - выпускники школ прошлых лет, присоединятся к основной волне.

Прием с дистанцией

Результаты ЕГЭ - основной критерий поступления в вузы. Откладывается старт ЕГЭ, значит, сдвинется и начало вступительной кампании.

- Вступительные экзамены в российские вузы могут быть перенесены из-за ситуации с коронавирусом, - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на очередном заседании рабочей группы минобрнауки. - Сценарий, к которому стоит готовиться, - перенос в рамках трех летних месяцев.

Не исключено, что и учебный год в вузах придется начать не 1 сентября, а позднее.

Напомним, традиционно прием документов от абитуриентов вузы начинают не позднее 20 июня. Но уже сейчас перед вузами стоит вопрос переводных экзаменов в условиях дистанционного режима учебы. Как гарантировать результат? Минобрнауки планирует в эту летнюю сессию подключить к экзаменам систему распознавания лиц.

Чат-бот открывает двери

Прогуляться по аудиториям университета, не выходя из дома? Получить личную онлайн-консультацию декана факультета? Похоже, именно в таком режиме российским вузам придется пока проводить традиционные дни открытых дверей.

Впервые в своей истории подобный формат опробовал МГУ им. Ломоносова. Получилось интересно. Был открыт специальный портал, где абитуриенты смогли посмотреть не только выступление ректора и деканов, но и научные лаборатории, учебные корпуса, спортивные объекты, читальные залы библиотек. А как у других вузов?

В Дальневосточном федеральном госуниверситете дни открытых дверей в виде вебинаров проводятся едва ли не каждый месяц.

- В январе мы успели провести очную встречу с абитуриентами, а с апреля снова начнем общение в формате вебинаров и стримов в соцсети "ВКонтакте", на сайте вуза, - рассказал "РГ" советник при ректорате ДВФУ Александр Владыка. - Расскажем про онлайн-подачу документов, о датах и дедлайнах с учетом потенциальных сдвигов из-за карантина. Обязательная информация - об особых правах на зачисление, квотах для льготников, стажировках, в том числе в формате онлайн. Всегда бывает много вопросов о конкурсе высокобалльников, по которому наш вуз компенсирует будущему студенту перелет до Владивостока и более того - выплачивает с первого семестра повышенную стипендию.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого запланировал на весну около двадцати дней открытых дверей по различным направлениям. Теперь примерно половина пропишется на удаленке.

- Будут интерактивные презентации института и отдельных направлений подготовки, трансляция через YouTube, "ВКонтакте" и другие площадки, - комментирует директор Центра профориентации и довузовской подготовки СПбПУ Дмитрий Тихонов. - Проведем и "лайвы" - прямые включения для ответов на вопросы. Готовим виртуальные туры по лабораториям.

РУДН, как МГУ, откроет двери онлайн впервые. Начало трансляции - 4 апреля в 10.00 по московскому времени на официальном сайте приемной комиссии РУДН. Ректор Владимир Филиппов расскажет о правилах приема, деканы факультетов познакомят с особенностями дистанционного обучения. На связь выйдут и завкафедрами со всеми нюансами конкретных образовательных программ. Кроме того, ребят ждет виртуальная экскурсия по вузовскому кампусу и аудиториям.

Уральский федеральный университет уже запустил онлайн-консультации в социальных сетях. Всего будет двенадцать прямых трансляций с директорами институтов и членами приемной комиссии. Абитуриентов ждут все подробности о новых образовательных программах "Телевидение", "Психология судебной деятельности", "Судебная экспертиза", "Перевод и переводоведение". Кстати, на странице вуза "ВКонтакте" для школьников запущен ежедневный онлайн-лекторий. Ученые уже рассказали о природе вирусов и способах профилактики, дали советы по самопрезентации на онлайн-ресурсах во время дистанционного обучения. Эти лекции вышли в топ: собрали более 200 тысяч просмотров.

Московский физико-технический институт выйдет на связь с абитуриентами 19 апреля. В программе дистанционный вебинар с сюжетами о вузе, интервью с лекторами, профессорами. Будут включения деканов, студентов. Они расскажут не только про обучение в бакалавриате и магистратуре, но и про то, как и чем живут студенты, какие есть возможности для творчества, карьеры.

В Томском политехе дни открытых дверей "Каникулы с ТПУ на 5+" проходят онлайн на специальном сайте. Зайдя туда, школьники попадают в официальный "чат-бот" университета "ВКонтакте". Им предлагается ответить на разные заковыристые вопросы: по математике, физике, инженерным наукам и даже истории вуза. За правильные ответы ребята получают виртуальную валюту - TPU-коины. При поступлении в ТПУ их можно будет обменять на фирменные сувениры. А участники, правильно ответившие на 24 из 30 вопросов, получат плюс 1 балл к ЕГЭ.

Так выглядит день открытых дверей онлайн в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Фото: tour.vrmsu.ru

Для ориентира

"Горячая линия" минпросвещения

Федеральная "горячая линия" министерства доступна круглые сутки по номеру 8 (800) 200-91-85.

Вся информация регулярно обновляется и в специализированном разделе на главной странице официального сайта ведомства. Кроме того, в регионах работают свои "горячие линии" для учителей и родителей по любым вопросам организации образовательного процесса.