США продлили исключения из санкций по иранской ядерной программе

Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить на два месяца исключения из санкций по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, США продлевают четыре меры в отношении ядерной программы иранского режима еще на 60 дней, пишет ТАСС. При этом Ортэгус заявила, что Вашингтон продолжит использовать весь спектр своих дипломатических и экономических инструментов для сдерживания Ирана в области распространения.

По данным агентства Reuters, благодаря продлению исключений компании из других стран смогут продолжить деятельность по мирному использованию атомной энергетики на ядерных объектах в Иране, не рискуя при этом попасть под действие американских ограничительных мер.

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки против Ирана пять организаций и 15 человек. Об этом сообщается на сайте минфина США. В основном ограничительные меры касаются организаций и физических лиц, которые, по мнению властей США, сотрудничают или работают на Корпус стражей исламской революции.