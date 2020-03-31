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31.03.2020 02:56
Рубрика: В мире

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19. По словам американского лидера, такую же помощь оказал и Китай.

Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO
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"Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило", - заявил Трамп, выступая в Белом доме на пресс-конференции по коронавирусу. Трамп отметил, что его страна многому научилась в связи с пандемией. "Я думаю, в конце концов мы станем сильнее", - заявил президент, подчеркнув, что у США отличные отношения со многими странами, пишет РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Разговор был продолжительным, сообщили в Кремле. Главы рассказали друг другу о предпринимаемых в двух странах мерах по противодействию коронавирусу и обсудили возможности более тесного взаимодействия в этом направлении.

На сегодняшний день США прочно удерживают первое место в мире по числу заражений коронавирусом. В стране подтверждено более 160 тысяч случаев COVID-19, скончались почти три тысячи заболевших.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19 Россия и США

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