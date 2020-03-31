Указ главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года № 70 "О введении режима полной самоизоляции граждан на территории Республики Тыва"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Обязать с 30 марта 2020 до особого распоряжения включительно:

1.1 Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковом такси.

1.2 Органы государственной власти Республики Тыва, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установления специального режима допуска нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.3 Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением: случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республике Тыва;

в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Указом (в том числе оказанием транспортных услуг, услуг вывоза отходов и услуг доставки);

в случае следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

1.4 Ограничить передвижение граждан между административными территориями внутри республики, за исключением имеющих документ, удостоверяющий о направлении на командировку.

1.5 Контроль за соблюдением ограничений, установленных пунктами 1.1-1.4. настоящего Указа, возложить на Министерство внутренних дел по Республике Тыва, Управление Федеральной службы национальной гвардии России по Республике Тыва.

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и их подведомственным учреждениям, расположенным на территории Республики Тыва определить численность федеральных государственных служащих, обеспечивающих с 30 марта до особого распоряжения функционирование этих органов.

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории численность государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих с 30 марта до особого распоряжения функционирование этих органов.

4. Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта до особого распоряжения функционирование этих организаций.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва обеспечить проведение регулярной дезинфекции в общественных местах, на автобусных остановках муниципальных образований в течение периода функционирования режима полной самоизоляции.

6. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить информирование населения о принимаемых мерах на территории Республики Тыва по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

7. Органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти обеспечить неукоснительное исполнение настоящего Указа.

8. Разместить настоящий Указ на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

9. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

10. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва А.В. Брокерта.

Глава Республики Тыва Кара-оол







