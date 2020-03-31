У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу

Странная аномалия выявлена в Ферраре, входящей в область Эмилию-Романью, вторую по числу заразившихся коронавирусом в Италии.

В отличие от других районов области, столкнувшейся с чрезвычайно ситуацией, в городе Феррара и прилегающей к нему провинции зарегистрирован крайне низкий процент инфицированных. Так, как пишет La Nuova Ferrara, в Эмилии-Романьи число заразившихся достигло 13 531 (РГ: по данным на 31.03 - 14 078), тогда, как в Ферраре их всего 307.

Эти данные подтвердил также комиссар службы гражданской обороны Серджо Вентури. По его словам, по сравнению с другими провинциями, Феррара умудряется противостоять коронавирусу.

"Очевидно, что существует какая-то причина, сдерживающая вирус. В соседней Болонье случаи заражений многочисленны, а в Ферраре их единицы. Пока мы не можем этого объяснить, но я очень рад за тех, кто там живет. Возможно, дело в том, что это малярийная область, либо как-то связано с талассемией - заболеванием, наследуемым по рецессивному типу", - подчеркнул Вентури, отметив, что, когда чрезвычайная ситуация закончится, власти непременно выяснят причины подобной аномалии.