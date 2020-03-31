Ученые МГУ ищут новое "оружие" против инфекций

Биологи МГУ вместе с немецкими коллегами ищут на морском дне вещества, которые позволят бороться с опасными инфекциями. Источником новых противовирусных препаратов и антибиотиков могут стать морские губки, которые живут глубоко под водой. Почему они?

Это древнейшие животные, фильтрующие воду в огромных количествах. В ходе эволюции они выработали уникальные механизмы защиты от патогенов (вирусов, грибов, бактерий, водорослей). Губки умеют производить особые химические вещества, обладающие антимикробными, антивирусными и другими защитными свойствами. Некоторые из этих веществ (в частности, аэроплизинин и изофистуларин) - ученые считают потенциально полезными для лечения целого ряда инфекций человека.

Но проблема в том, эти вещества было очень сложно достать. Ученым МГУ впервые удалось извлечь из морской губки значительный объем (более 30 г) редкого аэроплизинина. Теперь специалисты могут приступить к активному исследованию воздействия этого вещества на разные инфекции и даже на раковые клетки.

- Можно ожидать, что выделяемые из морской губки вещества будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности, противокоронавирусных, лекарств, - рассказал ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ Вячеслав Иваненко. - Значительные ресурсы этой губки отмечены в Адриатическом море у побережья Черногории, Хорватии и Албании. Уже созданы технологические и ресурсные основы для производства нужного количества уникальных веществ и новых биоматериалов.