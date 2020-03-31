Умер драматург Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер Леонид Зорин - автор любимых всеми "Покровских ворот" и еще более 50 пьес, которые до сих пор с успехом идут во многих театрах. О кончине драматурга сообщила его жена.

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС