Умер драматург Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер Леонид Зорин - автор любимых всеми "Покровских ворот" и еще более 50 пьес, которые до сих пор с успехом идут во многих театрах. О кончине драматурга сообщила его жена.
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
"Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел", - приводит слова супруги Леонида Зорина Татьяны ТАСС.
Информации о дате и месте прощания пока нет.
Леонид Зорин (Зальцман) родился в 1924 году в Баку, окончил Азербайджанский университет им. Кирова и заочное отделение Литературного института им. Горького. Его первая книга стихов вышла, когда ему было всего девять лет. По работам Зорина сняты фильмы "Покровские ворота", "Варшавская мелодия" и "Карнавал", а также телесериалы.