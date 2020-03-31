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31.03.2020 19:20
Рубрика: Общество

Историки рассказали о выкашивающем армии "урожае смерти" из "Илиады"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые из Лодзинского университета (Польша) провели аналогии между текущей пандемией коронавирусной инфекции и эпидемиями, описанными в исторических письменных источниках. Много схожего с современной ситуацией они нашли, в частности, в знаменитой "Илиаде" Гомера.

Об исследовании рассказывает Nauka w Polsce. Историки решили провести аналогии, поскольку текущая эпидемия коронавируса - явление для них не исключительное. Это всего лишь эпизод в длинной истории борьбы человечества с невидимыми патогенами.

Фото: iStock
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Сравнительный анализ заболеваний провели София Ржезничка, Павел Филипчак и Кирилл Маринов из Университета Лодзи. Одно из самых ранних известных описаний эпидемий в средиземноморских странах они обнаружили в "Илиаде" - эпической поэме, автором которой считается Гомер. Она описывает события Троянской войны. В ней рассказывается и о страшной чуме, которую разгневанный Аполлон наслал на армию царя Агамемнона, осаждавшую Трою в течение многих лет.

"Урожай смертей" истощил армию царя до такой степени, что на десятый день эпидемии один из главнокомандующих, Ахиллес, созвал совет, после чего было принято решение отступить из Трои, - отмечают историки. - Они посчитали, что уход из подвергнувшегося эпидемии района - это единственный способ избежать смерти".

Вероятно, одной из наиболее хорошо описанных стала эпидемия, разразившаяся в Афинах в 20-х годах V века до нашей эры. По сообщениям авторов тех лет, источником инфекции была Эфиопия, откуда чума через Египет и Ливию добралась до Пирея, портового города недалеко от Афин.

Она поражала не только тех людей, которые страдали хроническими заболеваниями, но и здоровых граждан. Древние источники подробно описывают симптомы болезни. Начиналось все с лихорадки, сопровождающейся гиперемией (переполнение кровью сосудов кровеносной системы какого-либо органа или области тела) глаз и рта. Затем начинались насморк и сильный кашель, нередко сопровождавшиеся болью в животе, тошнотой и рвотой. При этом кожа приобретала голубоватый и красноватый цвет, а тело покрывалось волдырями и язвами.

Справиться с этой болезнью полностью не могли. "Выздоровевшие" люди страдали от гангрены конечностей, глазных болезней и даже теряли память. По мнению историков, политические последствия той эпидемии были очень значительными. Она привела к резкому сокращению населения Афин, сократила военный потенциал этого города-государства и фактически способствовало краху его гегемонии в греческом мире.

"Идентификация афинской чумы, несмотря на довольно точное описание, до сих пор вызывает вопросы, - говорят исследователи. - Однако в течение последних лет преобладающей является гипотеза о том, что это был тиф".

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