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31.03.2020 12:19
Рубрика: В мире

В Австралии резко увеличили штрафы за несоблюдение самоизоляции

Текст: Алексей Чуриков

В рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа власти Австралии пошли на беспрецедентное увеличение штрафов для нарушителей принимаемых правительством мер по самоизоляции граждан. Полиция также получила дополнительные полномочия по остановке и допросу людей на улицах. Согласно рекомендациям правительства теперь у австралийцев есть "всего" 16 оправданий для выхода из дома.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
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Уважительные причины для выхода из своего жилья разнятся от штата к штату и от территории к территории, но в целом все они нацелены на "базовые человеческие нужды". К ним отнесли поход в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных и посещение государственных учреждений. Власти некоторых австралийских регионов разрешили посещать свадьбы и похороны, а также выходить на улицу для занятия спортом. Часто списки заканчиваются размытой формулировкой - выходить можно и "по другим экстренным случаям".

На фоне такого довольно гуманного перечня власти решили серьезным образом ужесточить наказание за его несоблюдение. Полиция теперь вправе выписать штраф гражданину непосредственно на месте его остановки сотрудниками, если тот не сможет сразу объяснить по какой причине он вышел из дома. Провинившемуся придется заплатить 1000 австралийских долларов, то есть около 50 тысяч рублей. Жители штата Новый Южный Уэльс могут быть оштрафованы на 11 тысяч долларов (530 тысяч рублей), а также получить реальный тюремный срок длительностью до шести месяцев.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Если человека оштрафуют, а затем снова будет пойман на несоблюдении режима самоизоляции, то ему установят ежедневный штраф в размере 5,5 тысяч долларов (265 тысяч рублей). Владельцев бизнеса, которые откажутся соблюдать утвержденные правительством меры также ждут крупные наказания. Если предприниматель попался в первый раз, его оштрафуют на 55 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей), а если он продолжит нарушать, то будет должен платить каждый день по 27 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

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