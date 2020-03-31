В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус

В селе Амурзет Еврейской автономной области у трех человек в одной семье выявлены положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперативный штаб региона.

"С 27 марта они находились на карантине у себя дома в Амурзете. До этого были в контакте с возможно заболевшим жителем Хабаровска. Вчера их поместили в изолированные боксы инфекционной больницы", - говорится в сообщении.

В квартире и на рабочих местах, где они находились ранее, сейчас проводят дезинфекцию. Подъезд жилого дома закрыт на карантин.

Все 70 человек, с которыми они контактировали, находятся под медицинским наблюдением в самоизоляции. Им доставят продукты и товары первой необходимости.