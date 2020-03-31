В Эквадоре для тел умерших ставят грузовые контейнеры

В эквадорском городе Гуаякиль местные службы не успевают вывозить умерших из домов, иногда до вывоза тела проходит трое суток. Поэтому власти распорядились поставить три грузовых контейнера, в которых временно будут хранить покойников, сообщает газета El Universo со ссылкой на мэра Гуаякиля.

Только за последние трое суток было вывезено порядка 100 тел умерших. При этом отмечается, что не все умершие скончались от коронавируса.

Ранее власти города уже заявили, что планируют создать для скончавшихся от COVID-19 братскую могилу. В последние дни трупы иногда стали находить даже на улицах рядом с больницами. Предполагается, что родственники таким образом тайком избавляются от умерших.

Медицинские службы города также не справляются с нагрузкой. По этой причине некоторые больные пытаются сами добраться до больницы, но иногда у них не хватает на это сил и они умирают на улице.

По последним официальным данным, в Эквадоре 2 240 человек больны коронавирусом, 75 умерли.