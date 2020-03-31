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31.03.2020 19:45
Рубрика: В мире

В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн

Текст: Константин Волков

Фонд реагирования на последствия коронавируса был учрежден ВОЗ и Швейцарским фондом благотворительности в первой половине марта и уже собрал более 95 миллионов долларов пожертвований от 200 частных лиц и организаций. Об этом заявил 31 марта генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая с докладом в ходе видео-конференции.

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"Собранные средства помогут сотрудникам здравоохранения, работающим на переднем крае, выполнять работу, лечить пациентов и проводить предварительные исследования в области лечения и вакцин", - отметил генсек.

Он также призвал представителей бизнеса оказать финансовую и техническую поддержку новому фонду. Также Гутерреш рассказал, что в настоящий момент ООН создает целевой фонд для помощи в борьбе с коронавирусом для стран с низким и средним уровнем дохода. Главная цель этого фонда - оказать небогатым странам помощь в преодолении социально-экономических последствий пандемии.

Ранее генсек ООН уже отмечал, что его организация запустила глобальный план гуманитарного реагирования общим объемом 2 миллиарда долларов, чтобы финансировать борьбу с коронавирусом в беднейших странах. Предполагается, что туда будут доставлять тесты и медикаменты, а также устанавливать станции для мытья рук и проводить информационные кампании. Опорные пункты этой программы будут созданы в Африке, Азии и Латинской Америке.

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