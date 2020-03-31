В Госдуме оценили важность разговора Путина и Трампа о коронавирусе

Контакты президентов России и США на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, являются важным фактором, но моментального потепления ждать не стоит. Об этом заявил журналистам председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в частности обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Главы государств выразили серьезную озабоченность и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по противодействию этой угрозе. Также обсуждались возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.

- Одним из основных итогов телефонных переговоров является договоренность о взаимодействии по борьбе с COVID-19 в рамках G20, - напомнил Слуцкий. - Речь шла также - и это отметил Дональда Трамп - о направлении российских поставок медоборудования в США, которые сейчас вышли на первое место по числу зараженных.

Парламентарий отметил важность разговора, но не стал делать выводы о возможности моментального потепления в российско-американских отношениях. "Трамп остается заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, где по-прежнему в игре антироссийская карта, - отметил он. - Хотя, безусловно, надеюсь, что соответствующие выводы могут быть сделаны."

Слуцкий также напомнил о позиции России, которая, по его словам, "в принципе, помогает людям просто выжить, будь то иранцы, итальянцы или американцы".

- Это важнейшая гуманитарная миссия без расчета на "политический эффект" - отмену санкций или смену тональности во взаимном диалоге. И это, я считаю, самой правильной позицией, - резюмировал глава комитета.