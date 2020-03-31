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31.03.2020 16:31
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили важность разговора Путина и Трампа о коронавирусе

Текст: Татьяна Замахина
Контакты президентов России и США на фоне мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, являются важным фактором, но моментального потепления ждать не стоит. Об этом заявил журналистам председатель Комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в частности обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Главы государств выразили серьезную озабоченность и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по противодействию этой угрозе. Также обсуждались возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.

- Одним из основных итогов телефонных переговоров является договоренность о взаимодействии по борьбе с COVID-19 в рамках G20, - напомнил Слуцкий. - Речь шла также - и это отметил Дональда Трамп - о направлении российских поставок медоборудования в США, которые сейчас вышли на первое место по числу зараженных.

Фото: EPA-EFE/Alba Vigaray
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Парламентарий отметил важность разговора, но не стал делать выводы о возможности моментального потепления в российско-американских отношениях. "Трамп остается заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, где по-прежнему в игре антироссийская карта, - отметил он. - Хотя, безусловно, надеюсь, что соответствующие выводы могут быть сделаны."

Слуцкий также напомнил о позиции России, которая, по его словам, "в принципе, помогает людям просто выжить, будь то иранцы, итальянцы или американцы".

- Это важнейшая гуманитарная миссия без расчета на "политический эффект" - отмену санкций или смену тональности во взаимном диалоге. И это, я считаю, самой правильной позицией, - резюмировал глава комитета.

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