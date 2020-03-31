В Госдуме оценили важность разговора Путина и Трампа о коронавирусе

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в частности обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Главы государств выразили серьезную озабоченность и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по противодействию этой угрозе. Также обсуждались возможности более тесного взаимодействия двух стран на этом направлении.
- Одним из основных итогов телефонных переговоров является договоренность о взаимодействии по борьбе с COVID-19 в рамках G20, - напомнил Слуцкий. - Речь шла также - и это отметил Дональда Трамп - о направлении российских поставок медоборудования в США, которые сейчас вышли на первое место по числу зараженных.
Парламентарий отметил важность разговора, но не стал делать выводы о возможности моментального потепления в российско-американских отношениях. "Трамп остается заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, где по-прежнему в игре антироссийская карта, - отметил он. - Хотя, безусловно, надеюсь, что соответствующие выводы могут быть сделаны."
Слуцкий также напомнил о позиции России, которая, по его словам, "в принципе, помогает людям просто выжить, будь то иранцы, итальянцы или американцы".
- Это важнейшая гуманитарная миссия без расчета на "политический эффект" - отмену санкций или смену тональности во взаимном диалоге. И это, я считаю, самой правильной позицией, - резюмировал глава комитета.