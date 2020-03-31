В Японии зафиксировали более 200 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Японии ситуация с распространением коронавируса COVID-19 остается крайне напряженной. В стране впервые за сутки обнаружено около 230 вновь заразившихся инфекцией, передает телерадиокомпания NHK.

Больше всего случаев выявлено в столичном Токио, где только за сегодняшний день специалисты зафиксировали 78 пациентов с положительными пробами на коронавирус. В общей сложности число заболевших в столичном мегаполисе уже превысило 500 человек. Если положение там в ближайшее время не улучшится, власти могут ввести режим ЧС.

Кроме того, сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в городе Осака, префектуре Аити, Тиба, Хёго, Канагава и северном губернаторстве Хоккайдо. В каждом из перечисленных регионов насчитывает более 100 заболевших COVID-19. Всего на японских островах больше 2200 человек заразились опасной инфекцией.