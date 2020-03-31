В Минске Парад Победы пройдет в вечернее время

Часовой майский военный парад в белорусской столице в честь 75-летия Великой Победы запланирован на вечернее время, уточнил 31 марта заместитель министра обороны РБ Сергей Потапенко.

Он пояснил, что 9 мая торжество состоится "с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн". Над Минском должны будут пролететь 42 воздушных судна, а завершить парад, в котором задействовано три тысячи военнослужащих и 185 единиц техники, планируется плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.

Говоря об особенности предстоящего майского торжества, Потапенко особо отметил, что в нем будут участвовать только новые и модернизированные образцы техники. Правда, конкретные новинки, которые пройдут в тот день по белорусской столице, он не назвал. Но подтвердил, что среди них будет и реактивная система залпового огня "Флейта", передает БЕЛТА.

Замминистра уточнил, что участники парада уже тренируются трижды в неделю: пешая колонна - на плацу Минской военной комендатуры, механизированная - на аэродроме Липки. На 5 и 7 мая запланированы генеральные тренировки в Минске. В составе пешей колонны пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному - от России и Китая. Планируется, что от вооруженных сил РФ будут участвовать и парадный расчет оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

А в составе механизированной колонны будут 16 расчетов от Беларуси, два - от Союзного государства. Возглавит колонну легендарный танк Т-34. Затем пройдут 13 парадных расчетов от ВС Беларуси, легкобронированные автомобили "Лис" внутренних войск МВД, парадный расчет от военно-промышленного комитета, представленный 27 новейшими образцами вооружения и военной техники.