В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом

В полиции Нью-Йорка 1 048 полицейских и 145 гражданских сотрудников заразились коронавирусом. Об этом 31 марта сообщает американский телеканал CNN.

Ранее тот же канал сообщал о смерти пяти сотрудников нью-йоркской полиции. Всего на больничном в настоящий момент находятся 5 199 полицейских Нью-Йорка из более чем 38 тысяч.

Всего в США, по данным университета Джона Хопкинса, зафиксированы 175 тысяч случаев заболевания, 3 145 человек скончались, выздоровели 5 995.

Таким образом, в США от коронавируса умерли больше людей, чем в Китае, где за время эпидемии погибли 3 309 человек.