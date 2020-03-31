В полиции разъяснили, чем карантин отличается от режима самоизоляции

Во вторник полицейским на всех своих ресурсах пришлось разъяснять, какая ответственность грозит так называемым "шашлычникам" - тем, кто проигнорирует призывы органов власти пересидеть дома период активного распространения коронавирусной инфекции. Хоть погода сейчас и не располагает, как в минувшие выходные, к посиделкам на природе, явно найдутся умники, которые не захотят находиться по месту проживания и отправятся искать приключения.

"В случае выявления фактов несоблюдения режима самоизоляции, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности по статьям 19.4, 19.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ", - сообщили в полиции.

При этом, как выяснилось, многие путают карантин с самоизоляцией. И многие мамочки, к примеру, прочитав о запрете гулять с коляской, уверены, что, если ослушаются и выйдут подышать свежим воздухом с малышом, их привлекут к уголовной ответственности. Тут стоит пояснить, что по уголовной статье крупный денежный штраф или даже срок будет грозить только нарушителям карантина, а не самоизоляции, как в случае с мамочками или спортсменами, вышедшими на площадку позаниматься. Карантин - это предписанный врачами изоляционный режим, который далеко не все россияне готовы соблюдать. Он предписывается тем, кто вернулся из стран с плохой эпидемиологической обстановкой (Италия, Испания, Иран, Франция и др.), а также тем, у кого есть пока еще неподтвержденные симптомы коронавируса, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться на дому. Остальным же людям предписан режим самоизоляции, и даже в случае его нарушения ответственность уголовная им грозить не будет.

Как сообщил источник "РГ" в столичной полиции, и к административной ответственности привлекать мамочек с колясками и случайных прохожих не станут. Им лишь порекомендуют вернуться как можно скорее домой, не контактировать с другими лицами, избегать людных мест. Могут даже проводить до дома. Статьи же будут вменять только самым нерадивым и безответственным гулякам.

Согласно статье 19.4 КоАП, "неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), … влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей".

Статья 19.5 КоАП же предусматривает наказание за "невыполнение в срок законного предписания". То есть, если человеку будет выдано письменное предписание не нарушать режим самоизоляции, но он будет пойман на улице вновь. Тогда ему будет грозить штрафа в размере от 300 до 500 рублей. Если же нарушителем выступит должностное лицо, тогда уже штраф 1-2 тысячи рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Юрлицам будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

А вот нарушителям карантина административной статьей отделаться не удастся. "За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовые заболевания людей или смерть человека, предусмотрена уголовная ответственность - статья 236 УК РФ - и наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет", - напомнили в МВД.

Активно к ответственности сейчас привлекают и распространителей фейков. 30 марта административное дело по по части 9 статьи 13.15 КоАП "распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений" завели в отношении иркутской студентки. "В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление так называемых фейков, в одном из чатов социальной сети "ВКонтакте" обнаружено аудиосообщение о том, что количество зараженных граждан в Иркутске и в Ангарске превысило 35 человек. В ходе проверки установлено, что автором сообщения является 20-летняя жительница Усольского района. Студентка дала признательные показания и принесла извинения перед пользователями", - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Отмечается, что санкция по вмененной девушке статье предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции призывают всех граждан, независимо от возраста и сферы занятости, ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам, без острой необходимости не выходить из дома и ограничить контакты с другими людьми. "Помните, мы остались на работе ради ВАС, оставайтесь дома ради НАС!", - с такими надписями постили в соцсетях во вторник весь день свои фотографии в медицинских масках полицейские.

"В период режима самоизоляции и карантина полиция работает в соответствии с законом "О полиции", Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом РФ, а также другими нормами федерального законодательства, - пояснил "Российской газете" председатель Общероссийского движения "Сильная Россия", глава экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. - Я убежден, что у полиции никакой самодеятельности не будет, и любые ее действия будут основываться строго на законодательстве, которое имеется на настоящий момент или будет дополнительно принято в соответствии с текущей обстановкой".

Любые действия вне рамок федерального и регионального законодательства, по словам эксперта, будут расценены как превышение должностных полномочий. Контроль за этим осуществляет прокуратура. "Пока же полиция проводит исключительно разъяснительную работу среди граждан, и она достаточно эффективна", - заключил Цветков.