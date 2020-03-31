В Red Bull предлагали специально заразить пилотов коронавирусом

Советник Red Bull Хельмут Марко предлагал специально заразить всех гонщиков, входящих в систему команды коронавирусом, чтобы пораньше открыть тренировочный лагерь. Об этом сам Марко рассказал в эфире ORF.

По мнению одного из руководителей команды, в систему Red Bull входят около 14 пилотов - из которых четверо, включая россиянина Даниила Квята, выступают в "Формуле-1".

"Наша идея была в том, чтобы создать для них тренировочный лагерь. Это было бы идеальное место для того, чтобы заразиться. Все наши пилоты молодые и здоровые ребята. Таким образом они бы были готовы ко всему", - приводит канал слова Марко.

Советник команды посетовал, что его идея не нашла поддержки в Red Bull.

Ранее стало известно, что из-за пандемии COVID-19 старт сезона в "Формуле-1" отложен на неопределенный срок. Пока перенесены или отменены этапы до начала лета. О начале сезона будет сообщено позже.