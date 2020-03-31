Почти два десятка поездов по всей стране отменили "Российские железные дороги" из-за снижения спроса. Расписание изменилось "в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки", пояснили в компании. Полная информация отражена на сайте компании в разделе "Информация для наших клиентов".

Например, отменены поезда из Москвы в Саратов (N 239/240) на некоторые даты в апреле и мае, в Белгород (N 100/99) - во второй половине мая, в Тамбов (N 45/46) - с 24 апреля по 26 мая и на некоторые даты в июне, в Нижний Новгород (N 48/47) - в конце марта и в апреле, шесть поездов в Санкт-Петербург на разные даты в марте и апреле. Не будут ходить в апреле и мае некоторые поезда по межрегиональным маршрутам, например, Киров - Нижний Новгород (N 9/10), Ижевск - Екатеринбург (N 127/128), Екатеринбург - Казань (239/240), Уфа - Приобье (N 352/351), Иркутск - Забайкальск (N 321/322). А по другим направлениям поезда будут ходить реже. Поезд Челябинск - Омск (N 12/11) в апреле и мае будет отправляться один раз в четыре дня, Самара - Казань (N 125/126) во второй половине мая из Самары будет отправляться по четным числам, а обратно - по нечетным. Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные поезда, предложат отправиться в поездку по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним, но на других поездах. Также можно вернуть деньги за билеты на отмененные поезда в полном объеме. Ранее в РЖД уже поясняли, что обращаться можно в любую железнодорожную кассу. А электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Сейчас от пассажиров пошла волна обращений по поводу возврата билетов, рассказали "РГ" представители сервисов бронирования билетов. "В марте этого года нагрузка на контакт-центр возросла троекратно. Пик нагрузки на 16 марта: около 10 тысяч обращений за день", - отметила представитель сервиса бронирования "Туту.ру".

Пассажиры опасаются отправляться в путешествие, хотя, как рассказывали ранее в РЖД, в пассажирских поездах и на вокзалах проводится регулярная дезинфекция с помощью установок обеззараживания воздуха, а всех проводников и кассиров обеспечили масками, перчатками и антисептиками.

"Сейчас мы находимся в состоянии развивающегося тренда. В такой ситуации многие считают, что лучше ограничить любые поездки. Возможны путешествия только на самые близкие расстояния", - отметила в беседе с "Российской газетой" профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Спад спроса на поездки по железной дороге сервисы онлайн-бронирования начали замечать еще в первой половине марта. А сейчас на самый популярный маршрут Москва - Санкт-Петербург с отправлением в период с 23 по 29 марта продано на 48% меньше билетов по сравнению с предыдущей неделей, рассказали "РГ" представители компании UFS.Travel. Спрос на билеты из Москвы в Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Ярославль за неделю упал на 40-60%. Продажи на майские праздники по сравнению с прошлым годом пока снизились примерно на 25%. По данным опроса, проведенного "Туту.ру", треть его участников (32%) уже решили, что летом поедут в отпуск в деревню или на дачу. Путешествовать по России собираются 24%, а еще 19% вообще не планируют брать отпуск летом. 15% участников опроса признались, что лучше всего провести лето дома, 10% будет искать глушь, "где минимум людей". Однако спад спроса - явление временное. Как только распространение инфекции остановят, туризм пойдет в рост, считают эксперты.