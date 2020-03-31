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31.03.2020 21:43
Рубрика: Экономика

Разгрузка вагонов

В России отменили почти два десятка поездов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 70(8124)
Почти два десятка поездов по всей стране отменили "Российские железные дороги" из-за снижения спроса. Расписание изменилось "в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки", пояснили в компании. Полная информация отражена на сайте компании в разделе "Информация для наших клиентов".
Угроза заражения удерживает многих от путешествий, но как только опасность минует, спрос сразу возрастет. Фото: Photoexpress Угроза заражения удерживает многих от путешествий, но как только опасность минует, спрос сразу возрастет. Фото: Photoexpress
Угроза заражения удерживает многих от путешествий, но как только опасность минует, спрос сразу возрастет. Фото: Photoexpress

Например, отменены поезда из Москвы в Саратов (N 239/240) на некоторые даты в апреле и мае, в Белгород (N 100/99) - во второй половине мая, в Тамбов (N 45/46) - с 24 апреля по 26 мая и на некоторые даты в июне, в Нижний Новгород (N 48/47) - в конце марта и в апреле, шесть поездов в Санкт-Петербург на разные даты в марте и апреле. Не будут ходить в апреле и мае некоторые поезда по межрегиональным маршрутам, например, Киров - Нижний Новгород (N 9/10), Ижевск - Екатеринбург (N 127/128), Екатеринбург - Казань (239/240), Уфа - Приобье (N 352/351), Иркутск - Забайкальск (N 321/322). А по другим направлениям поезда будут ходить реже. Поезд Челябинск - Омск (N 12/11) в апреле и мае будет отправляться один раз в четыре дня, Самара - Казань (N 125/126) во второй половине мая из Самары будет отправляться по четным числам, а обратно - по нечетным. Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные поезда, предложат отправиться в поездку по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним, но на других поездах. Также можно вернуть деньги за билеты на отмененные поезда в полном объеме. Ранее в РЖД уже поясняли, что обращаться можно в любую железнодорожную кассу. А электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Фото: Александр Корольков/РГ
РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток

Сейчас от пассажиров пошла волна обращений по поводу возврата билетов, рассказали "РГ" представители сервисов бронирования билетов. "В марте этого года нагрузка на контакт-центр возросла троекратно. Пик нагрузки на 16 марта: около 10 тысяч обращений за день", - отметила представитель сервиса бронирования "Туту.ру".

Пассажиры опасаются отправляться в путешествие, хотя, как рассказывали ранее в РЖД, в пассажирских поездах и на вокзалах проводится регулярная дезинфекция с помощью установок обеззараживания воздуха, а всех проводников и кассиров обеспечили масками, перчатками и антисептиками.

"Сейчас мы находимся в состоянии развивающегося тренда. В такой ситуации многие считают, что лучше ограничить любые поездки. Возможны путешествия только на самые близкие расстояния", - отметила в беседе с "Российской газетой" профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова.

Спад спроса на поездки по железной дороге сервисы онлайн-бронирования начали замечать еще в первой половине марта. А сейчас на самый популярный маршрут Москва - Санкт-Петербург с отправлением в период с 23 по 29 марта продано на 48% меньше билетов по сравнению с предыдущей неделей, рассказали "РГ" представители компании UFS.Travel. Спрос на билеты из Москвы в Нижний Новгород, Воронеж, Казань, Ярославль за неделю упал на 40-60%. Продажи на майские праздники по сравнению с прошлым годом пока снизились примерно на 25%. По данным опроса, проведенного "Туту.ру", треть его участников (32%) уже решили, что летом поедут в отпуск в деревню или на дачу. Путешествовать по России собираются 24%, а еще 19% вообще не планируют брать отпуск летом. 15% участников опроса признались, что лучше всего провести лето дома, 10% будет искать глушь, "где минимум людей". Однако спад спроса - явление временное. Как только распространение инфекции остановят, туризм пойдет в рост, считают эксперты.

Вернуть деньги за билеты на отмененные поезда можно в любой кассе. Фото: Photoexpress
Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"

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