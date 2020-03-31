В США миллион человек сдали тест на коронавирус

Тестирование на коронавирус - самая частая процедура в США. На сегодняшний день врачи уже проверили миллион человек. Эти данные на пресс-конференции в Белом доме озвучил министр здравоохранения США Алекс Азар.

"Еще 10 дней назад число тестов в день составляло около тысячи. Сегодня медики ежедневно проверяют до 100 тысяч человек. При этом специалистам доступны 20 различных тестов для определения коронавируса", - цитирует министра РИА Новости.

В США уже более 155 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 2,8 тысячи человек умерли.