В США от коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае

В США количество скончавшихся от заболеваний или осложнений, вызванных коронавирусом, уже превысило число жертв эпидемии в Китае. Об этом 31 марта сообщает университет Джона Хопкинса, который делает подсчеты на основании данных ВОЗ и информации из разных штатов США.

По данным на 31 марта, от последствий коронавируса в США умерли 3 415 человек, тогда как в Китае за все время эпидемии - 3 309 человек.

Также университет Хопкинса сообщает, что у 175 067 жителей США коронавирус диагностирован. Выздоровели 5 995 человек.

Также американские СМИ подсчитали, что COVID-19 уже унес больше жизней, чем теракты 11 сентября 2001 года, тогда погибло около 3 тысяч человек.