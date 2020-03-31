В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, погибший служил в Национальной гвардии. По данным на воскресенье, в США уже около 600 военнослужащих заразились новым коронавирусом, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день США прочно удерживают первое место в мире по числу заражений. В стране подтверждено более 160 тысяч случаев вызываемого коронавирусом заболевания, скончались почти три тысячи человек.