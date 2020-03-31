В Таиланде у троих россиян обнаружен коронавирус

Три гражданина РФ находятся в настоящее время на лечении от коронавируса в больницах города Паттайя, об этом сообщает 31 марта РИА Новости со ссылкой на главу консульского отдела посольства России в королевстве Владимира Пронина.

По словам дипломата, у всех троих подтверждено наличие заболевания. Россияне последние несколько дней проживали в одном и том же кондоминиуме.

Среди заболевших две женщины, мать и взрослая дочь, они находятся, по информации консула, в стабильном состоянии. Третий заболевший - мужчина, у него острая форма заболевания, из-за чего ранее он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сейчас состояние пациента - "стабильно тяжелое".

Всего в Таиланде инфицирован коронавирусом 1 651 человек, скончались 10, выздоровели 342 человека. Непосредственно в Паттайе сейчас 15 больных, из них 9 - иностранцы, в том числе трое россиян, два британца, и по одному человеку из Швеции, Франции, Германии и Японии.