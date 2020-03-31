Новости

В Петербурге из-за коронавируса приостановлен военный призыв 16:54
Главврач больницы в Коммунарке поблагодарил москвичей за тревогу о его здоровье 16:54
На Урале студенты сняли пародию на клип Little Big о дистанционной учебе 16:53
На Кубани объявили экстренное предупреждение о заморозках 16:45
Ветераны получат единовременную выплату к 75-летию Победы в апреле 16:45
На Урале рабочего осудили за похищение жены во время размолвки с ней 16:44
Весной в армию будет призвано 135 тысяч человек 16:43
Совфед одобрил закон о налогообложении процентов со вкладов 16:41
Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе могут провести крупные кинорынки 16:32
Египетские пирамиды сделали средством борьбы с коронавирусом 16:32
Бомжей предложили поселить в отелях на время самоизоляции 16:32
В "Стражах Галактики 3" могут погибнуть два любимых фанатами персонажа 16:32
В Екатеринбурге показали, как устроен госпиталь на концертной площадке 16:22
Volkswagen теряет из-за коронавируса 2 млрд евро в неделю 16:22
Диетологи назвали самое безвредное для фигуры тесто 16:19
Совфед одобрил закон о праве регионов вводить налог на самозанятых 16:17
В Кремле объяснили необходимость расширения полномочий правительства 16:15
В Таиланде у троих россиян обнаружен коронавирус 16:14
Курганцам запретили ходить в лес 16:11
Матвиенко: Бизнес просит разрешить ввоз иностранных тестов на коронавирус 16:08
В Кремле назвали очень хорошей работу системы здравоохранения 16:06
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции 16:05
Глава МИД Кубы: Санкции США мешают бороться с пандемией 15:58
Кировская область присоединилась к режиму самоизоляции 15:56
Просмотр телевизора убедил Трампа отказаться от снятия карантина 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 16:45
Рубрика: Общество

Ветераны получат единовременную выплату к 75-летию Победы в апреле

Текст: Ольга Игнатова

Единовременную выплату к юбилею Победы ветераны, инвалиды, труженики тыла получат до конца апреля, сообщил Пенсионный фонд России. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получат большинство ветеранов.

Получатели выплаты не предоставляют никаких документов. Выплата назначается беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных.

По 75 тыс. рублей получат:

​ - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
У граждан перестанут спрашивать документы о стаже при оформлении пенсии

- ​бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и​ других мест принудительного содержания;

- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в​ период Великой Отечественной войны, войны с​ Финляндией и войны с​ Японией;

- ​вдовы и вдовцы умерших инвалидов и​ участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:

- ​ветеранам Великой Отечественной войны из​ числа лиц, указанных в​ подпункте 4​ пункта 1​ статьи 2​ федерального закона "О​ ветеранах" №5-ФЗ от​ 12​ января 1995​ года;

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и​ гетто.

Выплату к юбилею Победы получат 1,02 млн человек: 442 тысячи человек - в размере 75 тысяч рублей, 575 тысяч человек - в размере 50 тысяч рублей. Выплата к юбилею Победы предоставляется дополнительно к​ ежегодной майской выплате в 10 тысяч рублей, которая​ положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Общество Соцсфера Соцзащита Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке заразился коронавирусом
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Путин и Трамп согласились в оценке ситуации с ценами на нефть
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Как подготовиться к онлайн-обучению
Чем карантин отличается от самоизоляции