Ветераны получат единовременную выплату к 75-летию Победы в апреле

Единовременную выплату к юбилею Победы ветераны, инвалиды, труженики тыла получат до конца апреля, сообщил Пенсионный фонд России. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получат большинство ветеранов.
Получатели выплаты не предоставляют никаких документов. Выплата назначается беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных.
По 75 тыс. рублей получат:
- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и войны с Японией;
- вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:
- ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона "О ветеранах" №5-ФЗ от 12 января 1995 года;
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Выплату к юбилею Победы получат 1,02 млн человек: 442 тысячи человек - в размере 75 тысяч рублей, 575 тысяч человек - в размере 50 тысяч рублей. Выплата к юбилею Победы предоставляется дополнительно к ежегодной майской выплате в 10 тысяч рублей, которая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.