Ветераны получат единовременную выплату к 75-летию Победы в апреле

Единовременную выплату к юбилею Победы ветераны, инвалиды, труженики тыла получат до конца апреля, сообщил Пенсионный фонд России. Половина выплат будет доставлена уже до 10 апреля, а к середине месяца средства получат большинство ветеранов.

Получатели выплаты не предоставляют никаких документов. Выплата назначается беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных.

По 75 тыс. рублей получат:

​ - инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;

- ​бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и​ других мест принудительного содержания;

- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в​ период Великой Отечественной войны, войны с​ Финляндией и войны с​ Японией;

- ​вдовы и вдовцы умерших инвалидов и​ участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:

- ​ветеранам Великой Отечественной войны из​ числа лиц, указанных в​ подпункте 4​ пункта 1​ статьи 2​ федерального закона "О​ ветеранах" №5-ФЗ от​ 12​ января 1995​ года;

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и​ гетто.

Выплату к юбилею Победы получат 1,02 млн человек: 442 тысячи человек - в размере 75 тысяч рублей, 575 тысяч человек - в размере 50 тысяч рублей. Выплата к юбилею Победы предоставляется дополнительно к​ ежегодной майской выплате в 10 тысяч рублей, которая​ положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.