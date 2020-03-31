"Медиакорпорация Китая" подготовила трогательный видеоролик о том, как Ухань справляется с коронавирусом. Рассказывая историю отца и сына, которым пришлось разлучиться из-за эпидемии, зрителю показывают, что происходило в Ухане. В этой истории тысячи пациентов и врачей Китая узнают себя.

Чтобы повторить успех Китая, другим странам потребуется скорость, средства, воображение и политическое мужество. На фоне распространения коронавируса по миру, страны могут сделать только одно: объединиться в борьбе с общим врагом COVID-19.