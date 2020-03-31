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31.03.2020 03:47
Рубрика: В мире

Вирусологи США не исключили возможности новой волны коронавриуса

Более 160 тысяч случаев коронавируса подтверждено в США, умерли почти три тысячи человек. Цифры приводят специалисты Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики. При этом осенью не исключена новая волна коронавируса. Об этом на брифинге в Белом доме заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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"Я предполагаю, что это произойдет. Но это будет совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года. Иной будет наша способность противостоять болезни. Сейчас идут клинические испытания новых препаратов против нового вируса", - ТАСС приводит мнение Фаучи.

На вопросы журналистов о стремительном распространении коронавируса и возможности введения правительством США общенационального карантина ответил и президент страны. В частности Дональд Трамп заявил, что США готовы ко второй волне вируса, но все же выразил надежду, что этого не произойдет.

"Некоторые штаты получили серьезный удар, а другие - совсем не имеют проблем. Введение общенационального карантина - крайне маловероятно, а вот возможность ужесточить санитарные требования мы рассматриваем", - добавил американский лидер.

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США прочно удерживают первое место по числу заражений коронавирусом, на втором месте Италия, где более 100 тысяч подтвержденных диагнозов. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. По последним данным, в мире этой инфекцией заражены уже более 777 тысяч человек.

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