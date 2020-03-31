Власти Китая прокомментировали новые случаи заражения коронавирусом

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР опубликовал новые данные по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлено 48 новых случаев заражения, один человек скончался, 282 пациента - выздоровели.

"Все случаи новых заражений COVID-19 - ввозные. Всего таких в стране 771. Все еще болеют 667 человек, из которых 18 находятся в тяжелом состоянии, 104 человека выздоровели, погибших среди въехавших в страну зараженных пока не зарегистрировано", - информацию от специалистов здравоохранения Китая публикует РИА Новости.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не выявили ни одного случая заражения, но здесь все еще болеют почти полторы тысячи человек, из которых 497 находятся в тяжелом состоянии. В Ухане заражены около полутора тысяч человек, из которых 493 - в тяжелом состоянии. Всего в КНР 81 тысяча 518 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса.

В конце декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Позже заболевание получило официальное название COVID-19.