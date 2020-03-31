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31.03.2020 20:18
Рубрика: Культура

Вместо отменного финала "Евровидения" состоится концерт Europe Shine A Light

Текст: Александр Алексеев
Продюсеры Европейского вещательного союза, являющегося главными организаторами конкурса, наконец-то придумали, как компенсировать зрителям его отмену. В день финала, назначенного на 16 мая, "Евровидение"-2020 все-таки выйдет в эфир. Правда, в необычном формате. И только на официальном канале конкурса в YouTube.

Все будет почти по-настоящему. Шоу, которое получит теперь название Eurovision: Europe Shine A Light, будет продолжаться около двух часов. И в нем со своими конкурсными песнями выступят те же участники из 41 страны, но только уже в формате онлайн-концерта. Да и вести программу будут Шанталь Янсен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, как и планировалось в Роттердаме-2020. Только теперь уже - виртуально.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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Словом, получится немного ностальгическое шоу, предназначенное для того, чтобы зрители Европы смогли воочию представить, как проходил бы финал 16 мая, не будь конкурс отменен из-за пандемии коронавируса.

- Мы хотим сделать шоу, которое бы привлекло внимание не только к 41 артистам, которые должны были появиться в Роттердаме. Но и вдохновило бы тех, кто находится дома - людей со всей Европы в эти трудные времена! - рассказал новый исполнительный супервайзер (продюсер) конкурса Сиэтс Баккер.

И уточнил: "Конечно, мы будем отдавать дань уважения тем, кто пострадал от пандемии коронавируса. И тем, кто сегодня старательно борется с этой бедой! Поэтому, давайте сделаем этот концерт незабываемым моментом в истории Евровидения!"

Фото: Антон Белицкий/ РИА Новости
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При этом пока никакого голосования за конкурсантов не ожидается.

Возможно, такой вариант и рассматривался. Но по правилам "Евровидения", зрители должны оценивать только "живые" выступления конкурсантов, проходящих на одной сцене. То есть так, чтобы все имели одинаковые условия и возможности для победы…

А в ситуации пандемии коронавируса это, конечно, не возможно.

Кстати

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light начнется в 21:00 по центрально-европейскому времени. То есть - тому, которое привычно для полуфиналов и финалов конкурса. В Москве будет 22:00.

Культура Музыка Поп-музыка "Евровидение-2020" Музыка с Александром Алексеевым

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