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31.03.2020 09:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач назвала семь необходимых для костей продуктов с кальцием

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как известно, с возрастом кости теряют плотность и становятся более хрупкими. Особенно у женщин, у которых этот процесс также связан со снижением уровня женского гормона эстрогена.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Чтобы свести к минимуму последствия гормональных и возрастных изменений, диетолог из Испании Сусана Леон порекомендовала регулярно выполнять упражнения с сопротивлением (подойдет и езда на велосипеде) и включить в рацион ряд продуктов с витамином D, отвечающим за усвоение кальция.

Очень полезны для костей натуральные молочные продукты без сахара. Например, йогурт - источник кальция и витамина D.

Отличным источником витамина D и ценного белка, а также витаминов A, E, D, B12, B6, B2, B1 и фолиевой кислоты, являются яйца. Диетологи считают, что без вреда для здоровья можно ежедневно съедать одно яйцо.

Любителям консервов специалист посоветовала делать ставку на рыбную продукцию высокого качества - например, на сардины с заправкой из оливкового масла или на анчоусы. Подойдет и тунец. Эти продукты содержат не только кальций и витамин D, но и богаты омега-3 жирными кислотами и белком.

Среди самой полезной для костей растительной пищи специалисты выделяют цветную капусту, горох, миндаль и авокадо.

Общество Здоровье

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