За первоапрельские шутки о коронавирусе в Таиланде обещают тюремный срок

В Таиланде первоапрельские шутки на тему коронавируса и их распространение могут закончиться для авторов и тех, кто их публикует, большим штрафом или тюремным заключением. Об этом накануне на своей странице в Facebook написала представитель генпрокуратуры Таиланда Косонлават Интучунёонг.

"Внимание! Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайного положения будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тысяч таиландских батов (около 1,3 тысячи долларов)", - написала Косонлават.

В настоящее время в мире, по данным американского университета Джона Хопкинса, насчитывается 826,2 тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 40 708 человек скончались, 174 115 выздоровели.