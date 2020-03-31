Заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад в начале апреля

Он считает, что число больных продолжит увеличиваться еще несколько дней, но потом пойдет на снижение. По мнению специалиста, активность вирусов высока в холодный период, а в апреле-мае их активность резко падает. Не должна стать исключением, по мнению Брико, и ситуация с коронавирусом.

"Знаете, что значит слово "карантин"? От итальянского "куатро" - "четыре". Вот примерно 40 дней и нужно вирус¬у, чтобы переболела какая-то популяция и сформировался стойкий иммунитет. Поэтому уже к середине мая, скорее всего, ситуация успокоится, эпидемия пойдет на спад", - в свою очередь пояснил "Российской газете" замгенерального директора компании STADA CIS Иван Глушков.