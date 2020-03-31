Зачем использовать смартфон в онлайн-обучении

88 процентов школьных учителей используют образовательные приложения и электронные ресурсы для подготовки к урокам. Это показало исследование "Образование в мобильном: разрешить или запретить", которое провели эксперты образовательной компании MAXIMUM Education. Опросы проводили среди педагогов, родителей школьников и самих учеников по всей России.

Конечно, большинство взрослых респондентов не представляют свой день без мобильных устройств. Среди родителей таких 62 процента, среди учителей - 58. А вот ответы школьников удивили. 43 процента считают, что вполне могли бы провести день без мобильника, просто никогда еще так не делали. Примерно столько же - 42 процента - и вовсе иногда практикуют "день без смартфона". Но 15 процентов учеников все же уверены: без мобильных обойтись сегодня невозможно.

Но одно дело - использовать телефон для развлечения, и совсем другое - "мобильно" учиться. Оказывается, у большинства родителей на личных мобильных гаджетах установлены образовательные приложения - об этом заявили 54 процента опрошенных. Дети примерно 80 процентов мам и пап пользуются образовательными мобильными платформами при обучении в школе и в дома.

- Было бы классно придумать мобильное приложение, где для каждого класса будет свой набор учебников, также внутриклассная беседа, где дети смогут общаться. Можно добавить доступ к онлайн-библиотеке и новостной школьной ленте, чтобы дети всегда были в курсе происходящего. Также можно сделать несколько порталов, на которых дети будут заниматься определенными предметами, например, ИЗО - онлайн-рисование, география - виртуальные прогулки по разным станам и природным заповедникам, - поделился своим мнением один из школьников.

Вообще, внедрение цифровых технологий в образование - скорее положительный момент и для родителей, и для школьников. Взрослые считают, что в школьном образовании нужны видео-уроки и онлайн-тренажеры. По мнению половины опрошенных школьников, учеба станет интереснее, если в мобильные телефоны "поместить" учебники, а домашние задания можно будет делать в гаджетах.

А как на самом деле? Лишь треть педагогов практикует использование мобильных телефонов и мобильных образовательных приложений на уроках.

Около 70 процентов родителей считают, что нужно ограничивать мобильники в школах. Почти 80 процентов учителей запрещают пользоваться телефонами на уроках, а 65 процентов за то, чтобы без телефонов проходили и перемены. Школьники с этим не согласны: 70 процентов ребят не видят в этом смысла. 44 процента школьников пару часов своего мобильного времени посвящают учебе, четверть проводит в мобильнике по школьным делам от 2 до 4 часов. 25 процентов тратят на учебу еще больше мобильных часов - от 2 до 4. Не используют телефон в учебных целях вообще лишь 3 процента школьников.

Отметим, что исследование готовилось еще до введения в российских школах дистанционного обучения в целях профилактики распространения коронавируса.

- В контексте нынешней ситуации, когда дистанционное образование на неопределенное время становится единственной формой учебного процесса в школах, наличие гаджета у ребенка может стать единственной возможностью продолжать учебу, - отмечают авторы исследования.