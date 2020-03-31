Российский транспортный монополист ОАО "РЖД" вечером 25 марта объявил о создании оперативного штаба для координации грузоперевозок в условиях распространения коронавируса. Штаб не получил каких-то чрезвычайных полномочий, его задачи: помогать всем участникам транспортного рынка, в первую очередь малым и средним предприятиям, в решении проблем, возникающих из-за карантинных ограничений. Главная цель - "минимизация рисков снижения объема погрузки".

На следующий день заместитель генерального директора ОАО "РЖД", начальник Центра фирменного транспортного обслуживания, а теперь и начальник штаба Алексей Шило обратился к клиентам - грузоотправителям и грузополучателям - с уведомлением:

"В течение следующей недели все подразделения Центра фирменного транспортного облуживания и агентств по всей сети железных дорог будут работать без выходных и обеспечивать бесперебойную доставку ваших товаров. Особое внимание будет уделяться приему заказов и своевременности доставки продовольственных и других социально значимых грузов, реагированию на срочные запросы органов государственной власти... От имени компании "Российские железные дороги" уведомляю, что все подразделения, ответственные за перемещение грузов, несмотря ни на какие обстоятельства, будут работать в штатном режиме. Железная дорога будет всегда рядом и готова оказать всю посильную помощь!"

Подобные обращения стали обычными в эти дни, когда возникла неясность с графиком работы предприятий в течение "карантинной недели". Однако перевозчик действительно предпринимает значительные усилия для того, чтобы нарастающие ограничения не сказались на клиентах и, как следствие, - потребителях.

Учитывая, что непосредственное общение клиента с подрядчиком сейчас, мягко говоря, не рекомендуется эпидемиологами, в РЖД существенно упростили дистанционное взаимодействие с грузоотправителями. Ранее эта часть сервиса не была столь необходима, поэтому разрабатывать ее пришлось практически с нуля. Штаб РЖД временно - а там, возможно, и постоянно, - отменил ранее обязательное требование о предоставлении эскизов погрузки в крытые вагоны для целого ряда грузов, в первую очередь разнообразных круп (в официальном пресс-релизе отдельно выделяют гречку).

Кроме того, больше нет необходимости обращаться в офисы РЖД за пролонгацией договоров с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования. Уже сейчас пролонгировано множество документов, необходимых для погрузо-разгрузочных работ. Это максимум того, что было возможно сделать. Дистанционно погрузить и разгрузить вагоны, увы, не в силах ни РЖД, ни кто-либо другой.

"Это обеспечит не только высокий уровень качества и прозрачности сервиса, но и обезопасит сотрудников компании и наших партнеров от возможного инфицирования при личном контакте", - резонно замечает Алексей Шило.

Главное, чего ждет клиент от перевозчика, - это стабильность. Стабильность условий, стабильность сроков доставки, стабильность цен. В ситуации легкой нервозности, связанной с непредсказуемостью эпидемиологической обстановки, РЖД выглядит оплотом устойчивости и здравого смысла. И эти качества компания пытается передать клиентам.

Так, в РЖД взяли на себя серьезное обязательство и подписали с правительством Кемеровской области соглашение о транспортировке всего произведенного на Кузбассе угля в этом году - 53 млн тонн на перспективном, с точки зрения экспорта, восточном направлении и 3,55 млн тонн внутри страны. Для данной отрасли это - неожиданное и очень своевременное соглашение, которое позволит шахтерам продолжить спокойно работать. В то время как РЖД придется изыскивать дополнительные возможности для того, чтобы уважить других грузоотправителей с гораздо более маржинальными грузами. Надо понимать, что каменный уголь - это, пожалуй, самый невыгодный для железнодорожников груз.

Независимо от эпидемиологической обстановки, вся продукция первой необходимости должна доставляться в срок и в нужных объемах

Еще один вклад в стабильность - до конца 2020 года зафиксированы условия проведения текущего отцепочного ремонта (оперативного устранения неисправностей) для собственников вагонов, а все соответствующие договоры автоматически пролонгированы. Участники рынка, уже приготовившиеся к новым расходам, с приятным удивлением встретили эту новость - она, в один голос говорят директора грузовых компаний, дает большую уверенность в завтрашнем дне, особенно ценную при постоянно меняющихся правилах игры на воздушном и автомобильном транспорте.

Устойчивость монополии в эти сложные времена должна повысить и новая услуга - транспортировка "санкционных" грузов из Европы в Китай. Ранее ввоз подобных товаров в Россию был категорически запрещен. Очевидно, что ущерб отечественному сельскому хозяйству опломбированные вагоны не нанесут, зато железная дорога сможет неплохо заработать на транзите. "Первой ласточкой" стал груз замороженной рыбы, проследовавший из Нидерландов в Китай в начале третьей декады марта.

Один из самых злободневных вопросов - перевозка продовольствия для собственных потребителей. Причем в сложной ситуации объемы этой доставки заметно выросли. Как результат этих усилий: в марте 2020 года зафиксирован рост объемов отправления социально значимых грузов по внутрироссийским маршрутам - по разным товарным группам от 5% (мясо домашнего скота) до 50% (мясо птицы) и даже в два раза (сливочное масло, сгущенное молоко) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Понятно, что продовольствие - груз особый, нежный, промедлений в пути не терпящий. Поэтому в ОАО "РЖД" стартовал проект по перевозке скоропортящихся грузов ускоренными контейнерными поездами. Транспортировка товаров между регионами стала осуществляться практически со скоростью пассажирского поезда.

Кстати, о дороге в Китай. Помимо сиюминутных мер (пусть и с долгосрочным замахом), реализуются и стратегические планы. Несмотря ни на что, продолжается жизненно важная для страны модернизация БАМа и Транссиба - двух великих магистралей, связывающих Европу с Азией. До последних лет почти вся инфраструктура России была ориентирована на торговлю с Западом, а также с южными странами бывшего СССР. Но времена меняются. Именно в Азии сейчас находятся бурно растущие рынки сбыта наших традиционных товаров - того же угля, нефти и газа, удобрений, металлов и зерна. Поэтому РЖД вкладывает серьезные деньги в развитие восточного направления. В итоге это положительно скажется и на грузоотправителях: товар по двухпутному БАМу будет доставляться быстрее, цены на перевозку снизятся за счет роста пропускной способности магистралей. В выигрыше окажутся все, кроме наших конкурентов в борьбе за перспективный китайский рынок.

Разумеется, забота о грузовых перевозках не отменяет внимания к пассажирам. Обработка составов дезинфицирующими средствами ведется с января, сообщение со всеми "опасными" государствами прерывалось незамедлительно в случае необходимости, хотя авиакомпании продолжали возить туристов в "вирусные" места отдыха, тепловизоры на вокзалах работают с начала февраля. Эвакуированные из Китая граждане России были доставлены домой бесплатно. Когда стало ясно, что эпидемия все же пришла в нашу страну всерьез, в РЖД создали штаб для координации мероприятий, направленных на нераспространение вируса. Медицинские пункты на вокзалах укомплектованы не хуже иных районных больниц.

13 марта в РЖД объявили о возврате денег за "невозвратные" билеты на поезда, отмененные из-за пандемии. Список этих поездов постоянно растет, так что обиженным не уйдет никто из понимающих необходимость карантинных мер. Кроме того, на фоне стихийного роста потребительских цен приятной новостью стала заморозка стоимости проезда в поездах Федеральной пассажирской компании.

Все эти меры нашли отражение и в дизайне - РЖД временно изменили свой логотип, поставив на него слоган "Дистанция, которая спасает жизнь". Весьма неожиданная фраза для компании, особенно когда вспоминаешь о поездках в общих, плацкартных, да и купейных вагонах, но, похоже, времена действительно меняются. Уровень ответственности железнодорожников, надо признаться, приятно удивил - вроде бы компания-монополист, но насколько быстро она проявила способность меняться и оперативно реагировать на вызовы.

Хочется пожелать такой гибкости и другим государственным и окологосударственным компаниям.

Кстати

Настоящие вызовы еще впереди. Если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, следующим шагом в борьбе с пандемией может стать резкое ограничение транспортного сообщения между регионами России. В этом случае от грузового подразделения РЖД вновь потребуются особенные усилия, чтобы, не нарушая запретов, в то же время исключить риск товарной изоляции тех или иных субъектов Федерации - независимо от эпидемиологической обстановки, вся продукция первой необходимости должна доставляться в срок и в нужных объемах. Судя по тому, как в РЖД держат руку на пульсе, так оно и будет.