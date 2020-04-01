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01.04.2020 09:14
Рубрика: В мире

13-летний подросток умер в Лондоне от коронавируса

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

В Лондоне зафиксирован первый случай смерти подростка от коронавируса, что ставит под сомнение утверждения британских врачей, что вирус не опасен для детей и подростков.

Диагноз заражения коронавирусом был поставлен 13-летнему мальчику в минувшую пятницу. Никаких сопутствующих заболеваний у него не было. В среду его семья ожидает результатов вскрытия. Представитель прославленного лондонского госпиталя "Кингс колледж" выразил соболезнование семье умершего подростка.

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Это не первая смерть, выбивающаяся из статистики: накануне умер еще один молодой британец в возрасте 19-ти лет. Таким образом, утверждение британских медиков о том, что дети и молодежь не подвержены серьезным последствиям в случае заражения коронавирусом, дала трещину.

Между тем, без малого три недели три назад, британский премьер-министр заверял общественность, что слухи о могуществе вируса слегка преувеличены. В частности, особой угрозы для детей и подростков Борис Джонсон не усматривал. И только под давлением родителей и общественности закрыл школы страны на карантин. Теперь выясняется, что решение о закрытии школ было единственно правильным.

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