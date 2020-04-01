94-летняя кубинка выздоровела от коронавируса

На Кубе из больницы выписали 94-летнюю кубинку, ранее госпитализированную с коронавирусом. Об этом сообщается в распространенном заявлении министерства здравоохранения республики.

"За минувшие сутки было выписано четыре человека, среди которых 94-летняя гражданка Кубы", - говорится в сообщении минздрава.

Ранее сообщалось, что 94-летняя кубинка, проживающая в районе Гаваны Пласа, заразилась коронавирусом от своей дочери, которая 7 марта вернулась из Испании.

Всего на Кубе, по последним данным, вылечились 12 человек. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 212. За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 26 человек, а всего 2742 пациента госпитализировано с подозрением на коронавирус.