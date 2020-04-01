Посевные работы в РФ идут c опережением

В последние годы российские аграрии демонстрировали блестящие результаты, отметил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин. И сейчас, по его словам, от сельхозтоваропроизводителей будет зависеть очень многое: и устойчивость экономики в целом, и устойчивость отрасли. "Даже просто внутреннее состояние наших граждан в значительной степени тоже зависит от того, как работает сельхозотрасль. Потому что когда хлеб есть, тогда есть внутренняя уверенность в том, что и по другим отраслям мы добьёмся положительных результатов и преодолеем все эти временные, сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, так же, как практически и все другие страны мира", - сказал президент.

По данным Минсельхоза, по состоянию на 31 марта яровой сев в стране проведен на площади 2 млн га (или 3,9% к прогнозной площади), тогда как на аналогичную дату прошлого года было засеяно 1 млн га. Как заверил на совещании президента министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, обеспеченность и цены на основные материально-технические ресурсы стабильные. По его словам, для финансового обеспечения посевной минсельхоз увеличил на 10 процентов годовой лимит объема субсидий на льготное кредитование по направлению "растениеводство". Кроме того, для регионов, имеющих дополнительную потребность, также был увеличен лимит по направлению "малые формы хозяйствования". "Несмотря на сложившуюся ситуацию, каких-либо значимых проблем при проведении посевной нет. Как и в предыдущие годы, рассчитываем на достойный урожай", - заверил Патрушев.

По предварительным данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в первом квартале 2020 года российские производители увеличили поставки минудобрений отечественным аграриям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2% - до 1,2 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ). "Спрос на минеральные удобрения в России с начала года находится на рекордном уровне. Реализованные нами инвестиционные проекты обеспечивают растущий спрос на нашем домашнем рынке, который всегда будет для нас стратегическим приоритетом", - заверил президент РАПУ Андрей Гурьев. Растут и отгрузки российской техники на внутренний рынок - за два месяца 2020 года поставки выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили в денежном выражении 10,5 млрд руб., рассказали в ассоциации "Росспецмаш".

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что пока сезон складывается для российских аграриев неплохо - для посевной они успели заранее запастись удобрениями, химикатами, семенами. Эксперт признает, что наблюдались некоторые сложности с пересечением отдельной продукции (прежде всего, семян и средств защиты растений) китайской границы из-за коронавируса. Есть небольшие проблемы с оплатой из-за повышения цен на импортные товары. "Но все эти сложности пока не критичны для российского АПК", - уверен эксперт. По оценке Рылько, каких-то изменений по посевным площадям тоже не предвидится - аграрии, даже если и хотели бы, уже не успеют поменять структуру севооборота в пользу более рентабельных в нынешних условиях культур.