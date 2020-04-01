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01.04.2020 15:54
Рубрика: В мире

Администрация Трампа была предупреждена об угрозе вирусной эпидемии в США

Текст: Максим Макарычев
Администрация Трампа проигнорировала предупреждение о грядущих последствиях вирусной эпидемии для экономики США, которое исходило от экспертов Белого дома и было сделано в сентябре прошлого года 2019 года, когда еще не было зафиксировано случаев заболевания этой смертельной болезнью в китайской Ухани.

Исследование было заказано Советом национальной безопасности. Авторы оперативно подготовили доклад, оценив возможные последствия вирусной пандемии, сообщает New York Times. При этом, в исследовании не упоминался какой-либо конкретный тип вируса, тем более что о COVID-19 на тот момент было абсолютно ничего не известно.

Эксперты предупредили, что масштабная вирусная пандемия, такая как нынешняя вспышка коронавируса, с которой сейчас сталкивается мир, может привести к гибели полумиллиона американцев и обойтись экономике Соединенных Штатов минимум в 3,8 триллиона долларов. Исследование противоречит версии, которой придерживаются представители американской администрации. В Белом доме неоднократно заявляли о том, что коронавирус появился из ниоткуда и вызвал непредвиденное разрушение экономики США, которое якобы нельзя было ожидать, отмечает издание.

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Чиновники американской администрации, включая президента Трампа, на ключевом, первом этапе распространения болезни преуменьшили угрозу коронавируса, сравнив его с обычным гриппом и не рассчитав того, что он может вызвать пандемию, к которой Америка, по сути, оказалась не готовой.

"Люди склонны увязывать высокие ожидаемые затраты на пандемический грипп с гораздо более распространенным, более дешевым сезонным гриппом. Неудивительно, что они могут недооценивать экономические риски и риски для здоровья, которые несет в себе пандемический грипп, и не инвестировать в способы снижения этих рисков", - говорится в докладе.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Один из авторов исследования, который уже покинул Белый дом, предложил остановить на два-восемь месяцев большую часть экономической активности в стране, чтобы замедлить пандемию. Но к его словам не прислушались, сочтя лишенных всяческих оснований.

Экспертами была смоделирована пандемия с участием вируса, похожего на испанский грипп 1918 года или свиной грипп 2009 года, поразивший многие страны мира. Грипп, представленный в исследовании, однако, был менее заразным и менее смертоносным, чем коронавирус.

По расчетам экономистов, при самом худшем раскладе вирусная пандемия может привести к снижению экономической активности в США на 36 миллиардов долларов в неделю. И если чиновники не предпримут ничего, чтобы обуздать вирус, Америка может потерять в 2020 году 13 триллионов долларов, или две трети того, что США планировали получить в этом году.

Между тем

874 081 человек по состоянию на 14.30 1 апреля по московскому времени заболело коронавирусом в мире, из них - 189 633 в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте. Около 3900 человек, заболевших коронавирусом в США, умерли.

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