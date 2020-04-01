Академия Пушкинского позволяет накачать интеллектуальные мускулы

Можно ли стать академиком за время карантина? Ну, это вряд ли, конечно, но парочку курсов Академии закончить - запросто. Если речь идет об Академии Пушкинского…

Карантин не всю жизнь будет, когда-нибудь он кончится. И ощущение не напрасно проведенного времени - одно из самых приятных. Возможность расширить горизонт видения предлагает ГМИИ им. А.С. Пушкина. Если вы думаете, что искусство и знание о нем бесполезны, вспомните знаменитую лекцию Стива Джобса, который решил заняться каллиграфией, когда, казалось, все надежды обломались, и как эти знания пригодились ему при создании шрифтов….

Так вот, об искусстве. С первого апреля в течение месяца на онлайн-платформе "Академия Пушкинского" - марафон. Каждый может выбрать по своим возможностям подходящую дистанцию и сложность маршрута.

Маршрут первый - для новичков. Называется он Пушкинский INTRO, то есть сокращенно - введение. Он больше похож на тренировку, но оч-чень приятную. Вам открывают просмотр небольших видео, которые учат отличать готический стиль от барокко, классицизм от романтизма, и расскажут, что общего между жанром натюрморта и назиданием, например, Memento mori… Словом, вы сможете ориентироваться на местности (то бишь, в музейной экспозиции) и понять, куда двигаться, чтобы попасть именно туда, где вам интересно.

Короче, вводный курс молодого… искусствоведа под названием "История мирового искусства. Избранное" научит разбираться в стилях, жанрах, а также не только смотреть, но и видеть картины, скульптуры, здания… Он состоит из 10 видеолекций и завершается итоговым тестом.

Если набираете 80 баллов из 100, то в подарок - конспекты лекций. Конспекты, знаете ли, да еще грамотные, всегда пригодятся. Даже если вы уже вышли из школьного возраста и уроки МХК, то есть "Мировой художественной культуры", прошли мимо вас.

Теперь - главное. Слушатели курса приглашаются присоединиться к чату в Telegram, пройдя по ссылке или введя в поиске по каналам запрос "Академия INTRO", где можно задать вопросы координаторам курса и обсуждать лекции с другими участниками. Узнать подробности и зарегистрироваться на курс можно на официальном сайте музея

Маршрут второй - Пушкинский PRO. Уже по названию понятно - это продвинутый уровень. Вы готовы к марафону, ориентируетесь на местности, и в неплохой интеллектуальной форме. Если так, то имена Бернарда Пикассо и Йоахима Писсаро вам о чем-то говорят. По крайней мере вы догадываетесь, что эти прекрасные люди имеют отношение к знаменитым художникам XIX-ХХ вв. И вы абсолютно правы, они их наследники.

Итак, на этом маршруте вас ждут подборка лекций, дискуссий, эксклюзивных интервью с упомянутыми героями, а также беседы с Андре-Марком Делок-Фурко, внуком знаменитого коллекционера Сергея Щукина. А впереди - еще и выступления директоров ведущих музеев мира и известных кураторов, острые дискуссии философского клуба музея, организованные совместно с образовательным проектом Science.me; коллекция музея, увиденная глазами современных художников и многое другое.

Маршрут третий - для тех, кто в пути с прекрасной компанией любимых, обожаемых младших и старших членов семейства, которых надо кормить, учить, развлекать, но от которых иногда хочется спрятаться под диван, как кот. Пушкинский KIDS - дарит шанс реализовать все эти возможности. Он окормляет пищей духовной, учит, развлекает и дает передышку родителям в долгом марафоне (не подумайте, что это о "карантине"). В общем, это семейный марафон, где процесс важнее результата.

Тут можно найти онлайн-версию "Бесед об искусстве" для детей от 5 лет и их родителей, а также бабушек и дедушек. Здесь же есть видеорассказы о самых интересных экспонатах музея, снятые вместе с телеканалами "Карусель" и "О!". Самое любопытное, что рассказывать будут не взрослые дяди и тети, а дети, которые занимались в ГМИИ им. А.С.Пушкина. Знаете, почему-то из уст сверстников информация как-то лучше доходит. Причем это верно не только для тех, кому от 3-х до 15-ти.

Что еще? Этот общесемейный тренинг пригодится, когда великое сидение дома закончится и можно будет наконец рвануть не в магазин, а в не столь надоевшее место. На футбольное поле - первым делом. А потом - в музей. Поэтому пригодятся карты и описания увлекательных квестов, самые популярные музейные маршруты для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, которые Пушкинский KIDS предлагает.

Маршрут четвертый - для самых самостоятельных и ушедших в отрыв от предков - Пушкинский.Youth вообще-то самый крутой. Этот готовит уже прямо настоящих марафонцев. Но им наши советы и ориентиры не нужны. Они сами с усами. И уж на сайте ГМИИ им. А.С.Пушкина в разделе Академии Пушкинского точно разберутся.